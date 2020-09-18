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الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية قرب مضيق تايوان

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إجراء مناورات عسكرية قرب مضيق تايوان، تزامنًا مع زيارة مسئول أمريكي رفيع إلى تايوان، وهو ما اعتبرته تشجيعًا للقوى الانفصالية" على الجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون أمس، إن "الصين تعارض بشدة" زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي كيث كراش إذ أنها "ستشجّع سلوك قوى استقلال تايوان الانفصالية المتغطرس".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إيفاد كراش إلى تايبيه لحضور مراسم تأبين الرئيس الأسبق لي تينغ هوي السبت.

لكن زيارته إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، تأتي في ظل خلافات بين القوتين الكبريين بشأن التجارة والهيمنة التكنولوجية والأمن وحقوق الإنسان.

وأشار وانج  إلى أن زيارة كراش "تنتهك بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة.. وتضر بالعلاقات الأمريكية الصينية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

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