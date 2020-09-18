شاهد.. شاب تونسي يشعل النار في جسده بأشهر شوارع العاصمة

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن شابا تونسيا يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاما، أضرم النار في جسده، في شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية.

وأشارت إلى أن الشاب أقدم على هذا الأمر بسبب مطالب اجتماعية، حيث أنه من أصحاب الشهادات العليا.

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة، إنه تم نقل الشاب للمستشفى لتلقي العلاج، لافتا إلى إصابته بحروق من الدرجة الأولى بكامل جسده.