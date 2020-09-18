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مسؤول أمريكى سابق يمثل أمام الكونجرس حول تدخل روسيا فى الانتخابات

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شريف على 2020-09-18 04:32 0 تبليغ

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أعلنت لجنة بـ مجلس الشيوخ الأمريكى أن المدير السابق لـ مكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آي" جيمس كومى، سيمثُل أمامها فى 30 سبتمبر الجارى للإدلاء بإفادته بشأن دوره فى التحقيق بتدخل روسيا فى انتخابات 2016.

وقال رئيس لجنة العدل فى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، وهو حليف وثيق للرئيس دونالد ترامب، إن "يوم الحقيقة آتٍ"، مؤكدًا أن كومى وافق من تلقاء نفسه على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة فى 30 الجارى "من دون مذكرة استدعاء"، كما أوضح أنه "سيُعامل باحترام لكن سنطرح عليه أسئلة صعبة".

ويتهم حلفاء ترامب الجمهوريون عملاء فى مكتب التحقيقات الفدرالى بأنهم سعوا إلى تقويض فرص فوز المرشح الجمهورى فى انتخابات 2016 من خلال فتحهم تحقيقًا فى تدخل روسيا فى الانتخابات.

بالمقابل تقول المرشحة الديمقراطية آنذاك، هيلارى كلينتون إنها خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب بسبب قرار كومى، قبل أيام من موعد الاستحقاق، إعادة فتح تحقيق فدرالى بشأن استخدامها بريدًا وخادمًا إلكترونيين خاصين حين كانت وزيرة للخارجية.

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وكان ترامب أقال كومى فى مايو 2017، فى غمرة تحقيقه فى التدخلات الأجنبية فى انتخابات 2016 الرئاسية والتى يشتبه فى أنها ساهمت فى الفوز المفاجئ للملياردير الجمهورى.

وتسببت تلك الإقالة فى فتح تحقيق واسع النطاق بالتدخل الروسى فى الانتخابات تولاه المدعى العام روبرت مولر.

وبعد ما يقرب من عامين من التحقيق، فشل تحقيق مولر فى إثبات أيّ تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا، وبناء على تحقيق مولر وجّهت اتّهامات إلى أكثر من 30 شخصًا.

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