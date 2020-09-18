رابط حجز موعد السفارة المصرية بالكويت egyconskwt.com الخدمات الالكترونية للقنصلية المصرية

حجز موعد الشفارة المصرية الكويت مسبقاً اصبح ضروريا الآن، فعند القيام باجراء أياً من المعاملات المختلفة الخاصة بالسفارة المصرية الكويتية لابد من حجز موعد السفارة المصرية بالكويت أولاً قبل الذهاب إلى المقر بشكل مباشر، ولذلك قامت السفارة بتوفير نظام للحجز ومن خلاله يمكن إعطاء المراجعين باركود ويعتبر هذا من أهم شروط الدخول في هذه الفترة وتقدم السفارة العديد والكثير من الخدمات التي تتم الكترونياً ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن اتمام جواز السفر وخدمة الاستعلام عن جاهزية الفيش، وسوف نتعرف في السطور القادمة عن كيفية حجز موعد السفارة المصرية الكويت والرابط الخاص بالحجز عن طريق الموقع الالكتروني.

حجز موعد السفارة المصرية بالكويت

قامت القنصليه الخاصة بجمهورية مصر العربية في دولة الكويت بتوفير الكثير من الخدمات للمصريين المقيمين في دولة الكويت، بالإضافة لذلك فهي تعمل باستمرار على تقديم الكثير من الخدمات الالكترونيه بقى لك يومين خلال موقعها المعلن على شبكة الانترنت، ومن أهم الخدمات التي تقدمها السفارة الكويتية إمكانية حجز المواعيد وهذه من أهم الشروط التي يتم مراجعتها من خلال السفارة في الفترة الحالية، وذلك حتى تضمن للمواطن عدم حدوث تكدس أو ازدحامات في مقر السفارة خاصةً في هذه الظروف لعدم انتشار فيروس كورونا في دولة الكويت، كما تقدم العديد من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الكثير من المواطنين المصريين المقيمين على أرض دولة الكويت.

خطوات حجز موعد السفارة المصرية بالكويت

حتى يتم حجز موعد السفارة المصرية بالكويت لابد من إتباع عدة خطوات بشكل مرتب حتى يتم الحجز بنجاح، وبعد قيام المواطنون بالحجز في السفارة يتم مراجعة المواعيد المعلنة مع الموظفين في هذه السفارة ومعرفة ظروفهم وهل تناسبهم أم لا، وذلك لعدم حدوث أي مشاكل لدى المواطن، وهذه خطوات هي:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني www.egyconskwt.com الخاص بالسفارة على شبكة الإنترنت.

بعد ذلك ننتقل الى الواجهه الرئيسيه من الصفحه الخاصه بالموقع والدخول على أيقونة حجز موعد السفارة المصرية بالكويت والمتابعة.

بعد ذلك سوف يجد المواطن حقول فارغة لابد من كتابة البيانات الخاصة به أولاً، وهي كتابة الاسم بالكامل ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإخال الرقم المدني الكويتي.

يتم بعد ذلك ادخال رقم الهاتف واختيار المعاملة التي يريد المواطن قضائها.

بعد ذلك يتم الاتجاه إلى الحقل الفارغ الخاص بالبريد الالكتروني ويتم كتابته بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم اختيار الموعد الذي يتناسب مع المواطن لزيارة مقر السفارة والضغط على زر التسجيل.

بعد ذلك يكون قد اكتمل التسجيل وكل ما عليك هو الضغط على أيقونة نعم والاحتفاظ برقم الباركود الذي يظهر على الشاشة.

حجز موعد السفارة المصرية بالكويت وحفظ الباركود

عند القيام بالتسجيل في خطوات حجز موعد في السفارة المصرية بالكويت لابد من الاحتفاظ برقم الباركود الذي يظهر في نهاية إتمام عملية التسجيل، وذلك لأن المواطن سوف يحتاج إلى الباركود عند الذهاب إلى مقر السفارة حتى يتم التأكد منه ومراجعته مع موظفي السفارة في الوقت المحدد له للزيارة.

في ظل هذه الظروف التي تمر بها جميع دول العالم وانتشار وباء كورونا المستجد، قامت دولة الكويت بتوفير رابط الكتروني على شبكة الإنترنت خاص بالمواطنين المصريين المقيمين على أرض دولة الكويت، وذلك لمساعدة المواطنبن الذين يتسائلون عن طريقة سهلة وبسيطة لحجز المواعيد من خلال الدخول على الرابط الخاص بالسفارة، وقد وضحنا بالتفصيل كيف يتم حجز موعد السفارة المصرية الكويت كما يمكن من خلال هذا الرابط إجراء أي تعاملات خاصة بالسفارة بجانب جحز المواعيد، وذلك أدى إلى عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحامات مما يؤدي لعدم انتشار فيروس كورونا في دولة الكويت.