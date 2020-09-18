السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، أمس الخميس، فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام على كل من ينظم حفلات زواج أو بيوت العزاء أو تجمعات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصا، وذلك في أحدث إجراءات تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن الأوامر الأخيرة، سيتم تنفيذها بصرامة.

وأضاف: "أمر الدفاع الجديد يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وبهدف منع التجاوزات والمخالفات التي أدت إلى انتشار العدوى وتزايد حالات الإصابة خلال الأيام الماضية".

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وأشار إلى أنه سيتم أيضا فرض غرامات باهظة على المشاركين في أي تجمع مخالف للقوانين.

وألقى وزير الصحة سعد جابر باللوم في زيادة الحالات في الأسابيع القليلة الماضية على السلوك "غير المسؤول" في حفلات الزواج والتجمعات الاجتماعية حيث يختلط كثيرون دون وضع كمامات أو تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

فيما قررت الحكومة الأردنية، الخميس، إلغاء الحجر المؤسسي للقادمين إلى الأردن، وقال وزير النقل خالد سيف، إن العمل بالحجر المؤسسي الفندقي سيتوقف، وسيتم فرض حجر منزلي لمدة أسبوع ابتداء من 23 من الشهر الحالي.