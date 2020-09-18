نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تتخطي حاجز 5.2 مليون إصابة بكورونا في المقال التالي
وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.
فيما بلغ عدد الوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا نسبة منخفضة نسبيا، إذ يبلغ معدلها 1.62%.
وقالت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الجمعة إن 1174 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84372.
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