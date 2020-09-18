ترامب يشكو من المنصب: أفقدني جميع أصدقائي

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأضرار التي لحقت بحياته الاجتماعية منذ أن أصبح رئيسًا.
ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال ترامب في تجمع حاشد للناخبين في ولاية ويسكونسن الخميس: "لقد فقدت جميع أصدقائي بسبب هذا المنصب".
وأضاف: "اعتادوا أن يكونوا على راحتهم.. اعتادوا أن يكونوا عظماء.. أنا لست شاربًا لكن الجلوس معهم ستتناول مشروبا، مهما كان ما تشربه. الآن لا يمكنك فعل ذلك بعد الآن".
وأشار ترامب إلى أن "احترام المنصب" هو الذي جعل من الصعب الحفاظ على صداقته.
ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أنه أصبح يجد نفسه الآن يعتمد على أعضاء الكونجرس الذين حلوا مكان أصدقائه.
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