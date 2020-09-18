ترامب يشارك في حفل اعتماد السفراء الأجانب الجدد بحضور سفير مصر لدى واشنطن

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي في حفل اعتماد السفراء الأجانب الجدد لدى واشنطن بحضور السفير معتز منير زهران سفير مصر الجديد لدى الولايات المتحدة.

وذكر جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض ، أن من بين هؤلاء السفراء الجدد أيضا السفير السوداني نور الدين محمد حامد ساتي ، إضافة إلى سفراء كل من فنلندا وبتسوانا والنرويج وهندوراس وبلجيكا وإندونيسيا.

وتولى السفير معتز منير زهران منصب سفير مصر الجديد لدى الولايات المتحدة خلفا للسفير ياسر رضا الذي أنهى خمس سنوات من العمل سفيرا لمصر لدى واشنطن.

ويشار إلى أن السفير نور الدين ساتي هو أول سفير للسودان لدى واشنطن منذ نحو ربع قرن ، وجاء توليه المنصب بعد إعلان الولايات المتحدة عودة تبادل السفراء بين البلدين في شهر ديسمبر من العام الماضي.