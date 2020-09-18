البيت الأبيض: 5 دول جديدة تدرس إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل

قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز يوم الخميس، إن 5 دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.
ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نوفمبر المقبل.
لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة.ولم يخض في التفاصيل.
وفي 15 سبتمبر الجاري، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل، رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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