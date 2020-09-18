من بينهم 4 مصريين..العرب يسيطرون علي قائمة أثرياء أفريقيا

أصدر موقع يزنس إنسايدر عن مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات قائمة بأغني 15 شخصا في القارة السمراء حيث سيطر العرب علي مايقرب من نصف القائمة ، حيث تواجدت فيها 7 شخصيات عربية من مصر والجزائر والمغرب. وإحتل الجزائري يسعد ربراب، 76 عاما، المركز الثالث في القائمة، بثروت قُدرت بــ 7.5 مليار دولار، وهو صاحب مجموعة سيفيتال تضم مجموعة من العلامات التجارية، كما يمتلك أحد أكبر معامل تكرير السكر في العالم.

وجاء المصري ناصف ساويرس، 59 سنة، المركز السادس في القائمة، وتبلغ ثروته 5.6 مليار دولار، فهو ابن الملياردير المصري أنسي ساويريس، ويمتلك شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط، ونحو 6 % من أسهم شركة أديداس. يليه في القائمة شقيقه نجيب ساويريس، 66 عاما، تٌقدر ثروته بـ5.34 مليار دولار، ويمتلك حصص كبيرة في أكبر مناجم الذهب في العالم. Advertisements ويأتي في المركز الثامن، المغربي عزيز أخنوش، 59 عاما، وتبلغ ثروته 3.5 مليار دولار، وهو رئيس شركة أكوا التي تمتلك حصص في أكبر شركات الغاز والنفط في العالم. فيما إحتل المصري محمد منصور، 72 عاما، في المركز التاسع، وتبلغ ثروته 3.3 مليار دولار، وهو صاحب مجموعة منصور أكبر موردي السيارات في مصر، يليه شقيقه ياسين منصور، في المركز الـ13، وتقدر ثروته بـ2.3 مليار دولار، وفي المركز الـ15 شقيقهما، يوسف منصور، بثروة تبلغ 1.9 مليار دولار.

وكشف الموقع ان أغنياء افريقيا كسبوا ثرواتهم من خلال الاستثمار في صناعات مثل الماس والنفط وتجارة التجزئة، حيث يبلغ إجمالي صافي ثروتهم مجتمعة 73.3 مليار دولار، بحسب ما نقل موقع بيزنس إنسايدر عن مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات.

كما تصدر القائمة النيجيري اليكو دانغوت، 63 عاما، وتبلغ ثروته 13.5 مليار دولار، فهو يمتلك أكبر تكتل صناعي في غرب إفريقيا، ويحتل المركز الثاني مواطنه مايك أدينوغا، 67 عاما، وتقدر ثروته 7.7 مليار دولار، وهو رئيس رئيس شركة Globacom، ثان أكبر شركة اتصالات في إفريقيا.