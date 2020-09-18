انفجار عبوة ناسفة في معهد اللغات الأمريكي بالعراق

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الجمعة عن انفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في مدينة النجف العراقية، دون تسجيل أي أصابات في المحافظة التي تبعد 180 كم جنوبي بغداد.

وأوضحت الشرطة العراقية في بيان لها اليوم، أن "عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف.

وأفادت الشرطة العراقية في بيانها ان القنبلة تم وضعها داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع أصابات.

وذكر البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقًا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة.