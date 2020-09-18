ترامب: لم يعد بإمكاني تناول الشراب مع أصدقائي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه

فقد جميع أصدقائه بسبب انتخابه لأعلى منصب في البلاد، مشيرا إلي أنه قد حل بدلا منهم

أعضاء الكونجرس.

أحمد جودة - القاهرة - أكدوخلال اجتماع مع الناخبين في ولاية ويسكونسن، قال ترامب: "لقد فقدت كل أصدقائي بسبب هذا المنصب، كان لدي أصدقاء (يقولون) مرحبا دون، هيا نمضي لتناول العشاء، (فأرد) حسنا، نعم، ريتشارد، سأذهب... مرحبا دون، هيا بنا نمضي إلى مكان ما. حسنا لاري، أراك لاحقا في المطعم بنيويورك... كانت لدينا أحاديت رائعة، لا يجب أن تعرفوا ما تحدثنا عنه، فهذا ليس من شأنكم. لكننا كنا نشعر بالارتياح".

ومضى الرئيس الأمريكي كاشفا عما يعانيه:"فجأة أصبحت رئيسا للولايات المتحدة... والآن يتصلون بي قائلين: سيدي الرئيس، سيدي، هل تودون أن نتقابل يوما؟ وأنا أقول:" استرح. نادني باسم دونالد، أنت تعرفني منذ 30 عاما. (فيرد): شكرا جزيلا لك سيدي الرئيس!".

واشتكى ترامب أيضا من أنه لم يعد بإمكانه الجلوس وتناول الشراب مع أصدقائه، على الرغم من تحفظه بأنه لا يتعاطي الكحول.

