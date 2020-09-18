روسيا تسجل 6 آلاف إصابة جديدة و144 وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 144 حالة وفاة و5905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا ارتفع إلى 1091186 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 19195 حالة وفاة، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.
وأشار المركز إلى تسجيل 5339 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 901207 أشخاص.
ولفت المركز إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرًا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24,5% من المرضى الجدد.
يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم تجاوز 30 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 940 ألف حالة وفاة.
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