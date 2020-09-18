بقيادة مصر.. تقدم في مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة أن الوساطة المصرية نجحت في تحقيق تقدما في مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت القناة العبرية، أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن أسرى مرضى، ونساء، وكبار السن، مقابل معلومات عن الجنود الأسرى بقطاع غزة.

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وبحسب القناة السابعة، نجحت الوساطة المصرية في تحقيق اختراقا في ما يتعلق بمواقف حركة حماس وإسرائيل، حول إتمام صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت القناة إن "حماس وافقت على الإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء، وكبار السن فقط، من محرري صفقة شاليط، مقابل تقديم معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لديها".

ولفتت القناة إلى أن هناك جولة جديدة للتفاهم في القدس وغزة ورام الله، لمحاولة إنهاء الاتفاق الخاص بالإفراج عن الأسرى، مشيرة الى أن الصفقة ستأتي تحت مسميات إنسانية.