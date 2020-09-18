نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسجل أكثر من 10 ألاف إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي
ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الفرنسية إن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 454 ألفا، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31095، حيث تم تسجيل 50 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة أنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية، وأظهرت البيانات أن 5.4% منهم جاءت نتائجهم إيجابية.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص فيروك كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمجان، حيث سجلت فرنسا أكبر حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في 12 سبتمبر وبلغت آنذاك 10561 إصابة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.
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