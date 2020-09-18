ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بى آى"، كريستوفر راى، إن جهازه يراقب مجموعات مسلحة اصطدمت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية فى بورتلاند شمال غرب الولايات المتحدة، وفى كينوشا قرب منطقة البحيرات العظمى.
وأضاف راى، خلال جلسة أمام الكونجرس: "بات لدينا وقود إضافى لاشتعال العنف، فلدينا مجموعات تتبنى وجهات نظر متعارضة تزيد من خطورة الوضع. لقد رصدنا ذلك فى مدن عدة. وهذا أمر يقلقنى".
وكان أفراد ينتمون لمجموعات يمينية متطرفة وناشطون "مناهضون للفاشية" تسللوا بين المتظاهرين المطالبين بإصلاح الشرطة وإنهاء العنصرية فى الولايات المتحدة، ما أوقع عددًا من القتلى.
وأقدم شاب عمره 17 عامًا، انضم إلى مجموعات مسلحة تدعى الدفاع عن كينوشا فى وجه "مثيرى الشغب"، على قتل متظاهرين اثنين مناهضين للعنصرية نهاية أغسطس.
وفى بورتلاند، تبنى شخص "مناهض للفاشية" قتل مؤيد لمجموعة محلية يمينية متطرفة قبل أن ترديه الشرطة قتيلاًً أثناء توقيفه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشرطة الفيدرالية تحذر من مواجهات بين المتطرفين فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.