حكومة أستراليا تنقذ وكالة الأنباء الوطنية بـ 5 ملايين دولار

أعلنت حكومة أستراليا، اليوم الجمعة، عزمها على إنقاذ وكالة الأنباء الأسترالية بدفعة مالية قيمتها 5 ملايين دولار ـ ما يعادل 3.7 مليون دولار أمريكى، مؤكدة أهمية المسألة لأجل الحفاظ على التنوع الإعلامى.





ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، كان مالكو الوكالة الأسترالية أعلنوا خططهم لإغلاق الوكالة التى مضى 85 عامًا على تأسيسها، لذا تصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء سكوت موريسون لدعمها. وقال وزير الاتصالات بول فليتشر، فى بيان: "تقدم وكالة الأنباء الأسترالية خدماتها لأكثر من 250 من المنصات الإخبارية الإقليمية فى جميع أنحاء أستراليا، ويغطى محتواها الإخبارى المستوى الوطنى والإقليمى وعلى مستوى الولايات". وأضاف أن "صحافة المصلحة العامة مهمة الآن، أكثر من أى وقت مضى، وأن هذا التمويل الذى تبلغ قيمته 5 ملايين دولار سيتيح لوكالة الأنباء الأسترالية مواصلة تقديم خدماتها الإخبارية المهمة للمجتمعات فى جميع أنحاء أستراليا".

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