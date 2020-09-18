روسيا: 6 آلاف إصابة و134 وفاة جديدة بسبب كورونا





أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 5905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و91186، ما يعد رابع أكبر حصيلة فى العالم.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت السلطات الروسية إن 134 مريضًا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى الوفيات الرسمية إلى 19195 وفاة.

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