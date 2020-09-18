واشنطن: آن الأوان لاستعادة الليبيين سيادة بلادهم

وكتبت السفارة "تدعم السفارة الأمريكية بشدة رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقدّر الشجاعة السياسية التي تحلّى بها رئيس الوزراء السراج في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانبًا لصالح الشعب الليبي".
وأضافت السفارة "آن الأوان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم".
وتابعت السفارة "وفي الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية".
وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، استعداده للتنازل عن السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتولي حكومة جديدة.
ويأتي قرار السراج؛ في أعقاب اختتام أطراف الحوار الليبي، مفاوضات، الأسبوع الماضي، في مدينة بوزنيقة، قرب العاصمة المغربية الرباط، انتهى بالتوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.
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