الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

سجلت الليرة التركية، اليوم الجمعة، هبوطًا إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار.

ووفقًا لشبكة "العربية"، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار اليوم الجمعة، في الوقت الذي تركز اهتمام المستثمرين على احتمالات تشديد البنك المركزي لخطواته قبل اجتماع وضع السياسة الخميس المقبل.

ووصلت الليرة إلى أدنى مستوى عند 7.5660، وتراجعت في إغلاق يوم الخميس عند 7.5595.

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وضعفت الليرة بأكثر من 21 % مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، بعد أن تأثرت بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني.

وخفضت موديز تصنيف تركيا إلى B2 مع نظرة سلبية من B1 آواخر الأسبوع الماضي وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق، مشيرة إلى أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل.

بدوره، شن الرئيس رجب طيب أردوغان، هجوما جديدا على مؤسسات التصنيف الإئتماني بعد إعلان قرار موديز، وأشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد أند بورز.