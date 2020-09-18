الارشيف / أخبار عالمية

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سجلت الليرة التركية، اليوم الجمعة، هبوطًا إلى مستوى قياسي جديد لها مقابل الدولار.

ووفقًا لشبكة "العربية"، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار اليوم الجمعة، في الوقت الذي تركز اهتمام المستثمرين على احتمالات تشديد البنك المركزي لخطواته قبل اجتماع وضع السياسة الخميس المقبل.

ووصلت الليرة إلى أدنى مستوى عند 7.5660، وتراجعت في إغلاق يوم الخميس عند 7.5595.

Advertisements

وضعفت الليرة بأكثر من 21 % مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، بعد أن تأثرت بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني.

وخفضت موديز تصنيف تركيا إلى B2  مع نظرة سلبية من B1 آواخر الأسبوع الماضي وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق، مشيرة إلى أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل.

بدوره، شن الرئيس رجب طيب أردوغان، هجوما جديدا على مؤسسات التصنيف الإئتماني بعد إعلان قرار موديز، وأشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد أند بورز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا