عطل المراسيم والقرارات.. دولة عربية تحجب إصدار الجريدة الرسمية

كشف موقع "mtv" اللبناني عن حجب صدور الجريدة الرسمية اللبنانية للاسبوع الثالث علي التوالي.

وذكر الموقع اللبناني أن الجريدة الرسمية التي تصدر من مصلحة الجريدة في رئاسة مجلس الوزراء أوقفت اصدار الجريدة للاسبوع الثالث على التوالي.

وأفاد أن الجريدة تم حجبها إلكترونيًّا وورقيًّا، مشيرا الي ان سبب توقف صدورها هو مالي.

وبيًن الموقع اللبناني ان احتجابها أدي الى عرقلة سير المعاملات الرسمية وعدم سريان القرارات والمراسيم الادارية التي تسري من تاريخ نشرها، بالاضافة الى تعليق المناقصات العمومية في الادارات والمؤسسات العامة.