بسبب كورونا والحروب.. الغذاء العالمي: 30 مليون شخص في العالم مهددون بالموت جوعا

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي" نحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام 30 مليونا سيموتون ما لم يحصلوا على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي، بسبب الحروب والنزاعات والتحولات المناخية، بالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا".

وأضاف بيزلي - في كلمة ألقاها بمجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية،"يوجد نحو 270 مليون إنسان عبر العالم يعانون بشكل حاد من سوء التغذية واصفا وضعهم بأنهم "على شفا المجاعة" معبرا عن أمله في التمكن من مساعدة 138 مليون منهم خلال العام الحالي".

وأشار مدير برنامج الأغذية العالمي إلى وجود نحو ألفي ملياردير في العالم، تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية 8 تريليونات دولار، فضلا عن كون عدد منهم جمع مليارات الدولارات خلال انتشار وباء كورونا.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي متوجها إلى أثرياء العام، لقد حان الوقت لأن ينهض من يستطيعون المساعدة، العالم في حاجة إليكم الآن وحان الوقت لفعل الشئ الصحيح.