بشروط.. حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، اليوم الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد.

وقال حفتر في كلمة له بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن استئناف تصدير النفط جاء بعدة شروط منها عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وأضاف القائد العام للجيش الوطني الليبي: "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي، نقرر استئناف انتاج النفط وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الاجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم تعرضها للنهب أو تمويل الإرهاب كضمانات لمواصلة الإنتاج".

وأشار إلى أن المبادرات التي تم تقديمها سابقا للحل فشلت، موضحا أنها ركزت على إطالة الأزمة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.

وأكد أن الجيش الوطني الليبي سيقاتل من أجل الدفاع عن وحدة ليبيا طالما على قيد الحياة.