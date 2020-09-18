موقع عبري: استقالة السراج ضربة قاصمة لأطماع أردوغان في النفط

ذكر موقع "Gplant" العبري أن استقالة فايز السراج من حكومة الوفاق الليبية بتهمة خيانة بلاده تعتبر بمثابة ضربة قاصمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال الموقع العبري إن فايز السراج باع طرابلس لـ أردوغان وسيقدم استقالته رسميا الشهر المقبل. وتابع الموقع أن استقالة السراج ضربة قاصمة لطموح أردوغان وأطماعه فى النفط، مشيرا إلى أن غرب ليبيا ملئ بميليشيات القاعدة التي تتصارع فى حرب متصاعدة. واختتم الموقع العبري أن انهيار أطماع أردوغان فى ليبيا سيغير خريطة الغاز فى المتوسط.

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