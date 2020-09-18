داعمة قبرص.. فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أشد على تركيا

أكدت فرنسا، اليوم الجمعة، رفضها الانتهاكات التركية ضد قبرص واليونان في شرق البحر المتوسط، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التوحد في هذا الأمر من حيث المبدأ، والنظر في فرض عقوبات شديدة على أنقرة.

ووفقًا لصحيفة "قبرص ميل"، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، بعد اجتماع مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس: "أنتم تعلمون جيدًا تضامن فرنسا ودعمها الكامل لقبرص. إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا وعلينا أن نتحد كأوروبيين.. إنها مسألة تهدد أمن وسيادة دولة عضو بالاتحاد".

وأضاف بون أن فرنسا عززت وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط ​​لدعم شركائها الأوروبيين، معربًا عن تكاتف بلاده مع قبرص ودعوتها للاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات أشد على تركيا بشأن تحركاتها في شرق المتوسط

وأكد أن قبرص لها أيضًا الحق في طلب اللجوء إلى المحكمة الدولية إذا لم يتم حل المشكلة.

ولفت "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لتفعيل كل الأدوات المتاحة وبالتأكيد للوصول إلى عقوبات إذا لم تكن التطورات إيجابية".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية القبرصي عن أمله في أن يظهر أعضاء الاتحاد الأوروبي نفس التصميم الذي أبدته فرنسا خلال الجلسة الأوروبية المقبلة.

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وكانت تركيا شنت هجومًا جديدًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه لحقوق اليونان وقبرص في منطقة شرق المتوسط.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يصب الزيت على نار المشاكل في منطقة شرق المتوسط" على حد قوله.

وزعم أكار أن أفعال ماكرون تطيل فترة الوصول إلى الحل.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سلطة تخوله وضع قواعد أو تغيير شيء، ولا تعيين حدود.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح دبلوماسي أوروبي لشبكة "العربية"، ببحث الاتحاد عن حلول متعددة الأبعاد مع تركيا، ومن المقرر أن يحال قرار الوزراء بشأن أنقرة للقمة المقبلة.