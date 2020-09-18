نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجددا.. أردوغان يتراجع: مستعدون لتوقيع اتفاق بحري مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه على استعداد لتوقيع اتفاق بحري مع مصر، متراجعا عما قاله في السابق.

وعلى ما يبدو أن الرئيس التركي قد بدأ في التراجع عن مواقفه السابقة من مصر ومهاجمتها بشكل خاص بعد تقديم فايز السراج حليفه أستقالته من رئاسة حكومة الوفاق.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

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وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

