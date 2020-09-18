وثائق أمريكية تفضح زعيم داعش: كشف 68 من قيادات القاعدة وساعدنا فى ضربها

كشفت وثائق الأكاديمية العسكرية الأمريكية عن تعاون سرى بين واشنطن وزعيم تنظيم داعش الإرهابى الحالى أبو إبراهيم القرشى، عندما كان فى السجن عام 2008، مؤكدة أنه قدم للسلطات الأمريكية معلومات بأسماء 68 عنصرًا من تنظيم القاعدة.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن تقارير مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت" أكدت أن محمد سعيد عبدالرحمن المولى، المعروف باسم "أبو إبراهيم القرشى" أعطى معلومات استخباراتية للقوات الأمريكية، ما ساعدها على شن ضربات ناجحة استهدفت القاعدة.

وأوضحت التقارير أن القرشى قدم تلك المعلومات بعد إلقاء القبض عليه فى العراق عام 2008، وهى تتعلق بعشرات من زملائه الإرهابيين، وهيكل تنظيم القاعدة فى الموصل شمال البلاد، و19 صورة فوتوغرافية.

كما أشارت تقارير المركز الأمريكى إلى أن زعيم داعش الجديد، الذي كان حينها قاضيًا بالقاعدة، كشف عن هويات شخصيات بارزة تقف وراء عمليات اغتيال واختطاف وإنتاج عبوات ناسفة متطورة، استخدمت فى قتل قوات التحالف الدولى، وكان من بين الشخصيات التى حددها الإرهابى المغربى أبو جاسم أبو قسورة، الرجل الثانى فى قيادة تنظيم القاعدة آنذاك بالعراق، والذى قتلته القوات الأمريكية بعد 8 أشهر على تقديم تلك المعلومات عنه.

وحددت الوثائق المنقحة بدقة الهيكل التنظيمى للقاعدة فى العراق وتنظيم داعش الناشئ بناءً على المعلومات التي قدمها القرشى، إذ أنه قدم تفاصيل جميع المناصب الأميرية الرئيسية فى التنظيم، إضافة إلى أسماء 68 شخصًا وأوصافهم الجسدية وأرقام هواتفهم وأدوارهم فى التنظيم الإرهابى، حسبما أفادت الأكاديمية العسكرية الأمريكية.

ولاحقًا ألقى القبض على البعض من هؤلاء الإرهابيين، وقتلت قوات التحالف آخرين، إذ أن القوات الأمريكية كانت قد اعتقلت القرشى عام 2008، وجرى استجوابه فى مدينة أم قصر جنوب العراق، بسجن بوكا، وأطلق سراحه عام 2009، وبزغ نجمه مؤخرًا عندما أصبح زعيم داعش فى أعقاب مقتل أبو بكر البغدادى.