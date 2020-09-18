نتنياهو: أطلقنا عصرا جديدا من السلام فى الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، أن "دائرة السلام مع بلاده ستشمل دولاً أخرى، وأن محاولات إيران ووكلائها فى غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام، لن تجدى نفعًا".





وقال نتنياهو: "صنعنا التاريخ فى واشنطن، وأقمنا اتفاقيتى سلام تاريخيتين مع الإمارات ومع البحرين"، مؤكدًا "سنرى معًا الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعًا جدًا، وستبقى لأجيال". وتابع: "أطلقنا عصرًا جديدا من السلام فى الشرق الأوسط، ومحاولات إيران ووكلائها فى غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام، لن تجدى نفعاً". واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلى: "سنضرب كل من يمس بنا، وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولاً أخرى، وأعلن لكم الآن، ستكون هناك دول أخرى".

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