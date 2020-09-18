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حرس المنشآت النفطية يعلن عن موعد استئناف ضخ البترول الليبي

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كشف موقع أخبار ليبيا 24 أنه تم تحديد الموعد النهائي لاستئناف ضخ النفط الليبي وذلك في اعقاب الكلمة التي القاها قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر.

ونقل الموقع الليبي عن اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالقيادة العامة أنه تم تحديد اليوم " الجمعة"  لبدء استئناف ضخ النفط الليبي عبر الموانئ والشركات النفطية.

كان االقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أعلن اليوم الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد.

وقال حفتر في كلمة له بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن استئناف تصدير النفط جاء بعدة شروط منها عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

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وأضاف  القائد العام للجيش الوطني الليبي: "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي، نقرر استئناف انتاج النفط وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الاجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم تعرضها للنهب أو تمويل الإرهاب كضمانات لمواصلة الإنتاج". 

وأشار إلى أن المبادرات التي تم تقديمها سابقا للحل فشلت، موضحا أنها ركزت على إطالة الأزمة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.

وأكد أن الجيش الوطني الليبي سيقاتل من أجل الدفاع عن وحدة ليبيا طالما على قيد الحياة.

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