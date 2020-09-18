نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة جديدة لتركيا.. حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، موضحا أن هذا القرار يأتي مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

فيما كان قد تراجع الرئيس التركي عن مواقفه السابقة من مصر ومهاجمتها بشكل خاص بعد تقديم فايز السراج حليفه أستقالته من رئاسة حكومة الوفاق، مؤكدا استعداده لتوقيع اتفاق بحري مع مصر.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

