أخبار اليمن : بالأرقام.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

بالأرقام.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالمبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا” المستجد، حتى صباح الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 950,628 شخصا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 30 مليونا و357 الف إصابة مؤكدة، تعافى منهم أكثر من 22 مليونا و46 ألف مريض.

وتواصل جائحة “كورونا” تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الخميس، نحو 315 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لليوم ذاته 5,579 حالة وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من: الهند 1,174، والولايات المتحدة الأميركية 879، والبرازيل 857، والأرجنتين 344، والمكسيك 300.

فيما بينت الإحصاءات ان الدول الخمس عالميا التي سجلت الخميس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، فهي على التوالي كل من: الهند 96,793، والولايات المتحدة الأميركية 46,295، والبرازيل 35,757، والأرجنتين 12,701، وإسبانيا 11,291.

كما أوضحت الإحصاءات ان الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي كل من: الولايات المتحدة الامريكية 202,213 وفاة، والبرازيل 135,031، والهند 84,404 وفيات، والمكسيك 72,179، وبريطانيا 41,705 وفيات.