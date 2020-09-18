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دعوة السعودية لحضور حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام السوداني

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتي السودان وجنوب السودان على بن حسن جعفر،  بالمستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان رئيس الوساطة في مفاوضات السلام بين الاطراف السودانية توت قولواك، الذي سلم السفير دعوة لحضور حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام المزمع في يوم (٣) اكتوبر القادم في مدينة جوبا.

وأشاد  المستشار توت قلواك بجهود المملكة في تحقيق السلام في السودان وأدوار الممكلة المتعاظمة في دعم الأستقرار في المنطقة ومبادراتها الإنسانية والأنمائية علي مستوي العالم.

الجدير بالذكر ان المملكة لعبت دور كبير في دعم إتفاق السلام في السودان عبر مشاركتها الفاعلة في كل المراحل التحضيرية وصولا للتوقيع بالاحرف الاولي مؤخرا ،فضلا عن إستضافتها لإجتماع مجموعة أصدقاء السودان لدعم الأستقرار والسلام في السودان .

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