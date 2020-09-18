حيلة جديدة للدفاع عن الأرض ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " قيام عشرات المواطنين في طولكرم بأداء ، صلاة الجمعة، في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة الجبل "الوسطاني"، الذي يصل بين قرى جبارة، والراس، وشوفة جنوب وشرق طولكرم.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن فصائل العمل الوطني، والفعاليات الشعبية في تلك القرى، دعت الأهالي إلى الصلاة في أراضيهم للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومنع الاستيلاء عليها، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية.

وبدوره أفاد أمين سر حركة فتح في شوفة مراد دروبي لـ"وفا"، إن أبناء طولكرم وقرى الكفريات أدوا صلاة الجمعة في هذه الأراضي، وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، الذين حاصروا منطقة الجبل بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر.

والمح الي أن إقامة الصلاة هنا هي رسالة إلى العالم أجمع بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، ونحن أصحاب الحق والقرار على أرضنا.