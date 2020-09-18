فرنسا : ارتفاع وفيات كورونا لأول مرة منذ نهاية الإغلاق

وحذّرت باريس، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، من أن جميع مؤشرات فيروس كورونا تزداد سوءاً فى الوقت الحالى وأن نقل الأشخاص إلى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يشهد ارتفاعاً ملحوظا.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن أغلب الزيادات الحالية فى أعداد الإصابات تؤثر على صغار السن إلا أن الإصابات تزداد كذلك ما بين الكبار.

وأكدت السلطات الصحية بفرنسا وفاة 265 شخصا الأسبوع الجارى من جرّاء الفيروس مقابل 129 شخصا الأسبوع الماضى.

يُشار إلى أن العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس داخل فرنسا بلغ حتى الآن حوالى 415 ألف شخص.