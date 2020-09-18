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أمريكا تعلن موعد حظر تيك توك ووى شات

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-18 16:05 0 تبليغ

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وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن توزيع التطبيقين، بالإضافة إلى أى تحديثات وشفرة برمجية ذات صلة من خلال متاجر تطبيقات الهاتف المحمول، سيكون محظورًا أيضًا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا فى أغسطس الماضى، لحظر تيك توك فى الولايات المتحدة، منتصف هذا الشهر، إذا لم تشتره شركة أمريكية، معللاً ذلك بمخاوف أمنية بسبب بيانات المستخدم.

ولم يوافق البيت الأبيض على محاولة شركة البرمجيات أوراكل لشراء تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بيتى دانس الصينية، معتبرًا أنه لم يكن بيعًا كاملاً للتطبيق.

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