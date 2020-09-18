وسجلت العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام "برنت" بحر الشمال تراجعا بنسبة 0.74 %، بنحو 42.98 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 0.63% إلى 40.81 دولارا للبرميل.
اقرأ أيضا:
وبحسب وكالة "سبوتينك" الروسية، جاء الانخفاض على خلفية قرار المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج النفط في ليبيا بعد أشهر من التوقف.
كانت أسعار النفط سجلت صباح الجمعة ارتفاعا على خلفية نتائج اجتماع لجنة "أوبك +"، حيث أوصت بتمديد مخطط تعويض خفض الإنتاج المحدد سابقا حتى نهاية ديسمبر.
من جانبه، قال حفتر في كلمة له بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن استئناف تصدير النفط جاء بعدة شروط منها عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وأضاف القائد العام للجيش الوطني الليبي: "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي، نقرر استئناف انتاج النفط وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم تعرضها للنهب أو تمويل الإرهاب كضمانات لمواصلة الإنتاج".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراجع أسعار النفط بعد قرار حفتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.