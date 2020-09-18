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تراجع أسعار النفط بعد قرار حفتر

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تراجعت أسعار النفط بعد تسجيلها ارتفاعا ملحوظا على خلفية إعلان المشير القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية.

وسجلت  العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام "برنت" بحر الشمال تراجعا بنسبة 0.74 %، بنحو 42.98 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 0.63% إلى 40.81 دولارا للبرميل.

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وبحسب وكالة "سبوتينك" الروسية، جاء الانخفاض على خلفية قرار المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج النفط في ليبيا بعد أشهر من التوقف. 

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كانت أسعار النفط سجلت صباح الجمعة ارتفاعا على خلفية نتائج اجتماع لجنة "أوبك +"، حيث أوصت بتمديد مخطط تعويض خفض الإنتاج المحدد سابقا حتى نهاية ديسمبر.

من جانبه، قال حفتر في كلمة له بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن استئناف تصدير النفط جاء بعدة شروط منها عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وأضاف  القائد العام للجيش الوطني الليبي: "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي، نقرر استئناف انتاج النفط وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم تعرضها للنهب أو تمويل الإرهاب كضمانات لمواصلة الإنتاج". 

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