الارشيف / أخبار عالمية

فرنسا تطالب بفرض عقوبات شديدة على تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تطالب بفرض عقوبات شديدة على تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا. 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا إلى صوت أوروبي أكثر "وحدة ووضوحا"، تجاه استفزازات تركيا في شرق المتوسط، معتبرا أن أنقرة "لم تعد شريكة". 

Advertisements

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: "علينا أن نتصرف بحزم مع النظام التركي"، محذرا من أن احترام سيادة الدول الأوروبية "خط أحمر". 

وأضاف "تصرفات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبحت غير مقبولة، وتجنب التصعيد لا يعني الموافقة على تجاوز الخطوط الحمراء". 

وترى فرنسا التي يبدو أنها ضاقت ذرعا بالممارسات التركية، أن أنقرة تجاوزت "الخطوط الحمراء" بعد دخولها في المياه الإقليمية القبرصية، وعبثها شرق المتوسط. وفي الآونة الأخيرة، ازداد منسوب التوتر بين أنقرة وباريس التي تدعم اليونان بمواجهة تخوضها ضد تركيا، على خلفية حقوق استغلال احتياطيات النفط والغاز شرق المتوسط

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرنسا تطالب بفرض عقوبات شديدة على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا