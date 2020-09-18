انتهاء فترة الانتقال بين المدارس الحكومية والخاصة اليوم

دوت الخليج:- بلغ عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية نحو 51 ألفا، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان.
وقال القرعان إن "انتقال 51 ألف طالب رقم غير مسبوق في وزارة التربية والتعليم وفقا للسنوات السابقة".
وأضاف أن "السبب في ارتفاع عدد الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية؛ يعود إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأهالي بسب فيروس كورونا المستجد" ، وفق "المملكة" .
وأشار القرعان إلى أن "الوزارة ستوقف الانتقال بين مدارس الأردن مع نهاية دوام اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، ولا تمديد على التاريخ".
ويدخل الخميس، قرار تعليق دوام طلبة المدارس كافة لمدة 14 يوما حيز التنفيذ، لكنه استثنى طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، إضافة إلى طلبة الثانوية العامة "التوجيهي".
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