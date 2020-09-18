أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر فى منطقة قريبة من جزيرة "خرج" بشمال منطقة الخليج، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأشار مركز الرصد الزلزلى فى إيران، إلى أن "الهزة وقعت فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وكان مركزها على عمق 19 کیلومترا". وأضاف: "مركز الهزة يبعد 68 کیلومترا من جزيرة خرج على خط الطول الجغرافى 49.62 شرقا والعرض 29.25 شمالا". وأكد المركز أنه "بالنظر إلى وقوع الزلزال على مسافة 68 كيلومترا عن الجزيرة، فإنه لم ترد أية أنباء عن وقوع خسائر".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هزة أرضية تضرب جزيرة خرج الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.