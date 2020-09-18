الجيش الروسي يتهم الولايات المتحدة والناتو بإثارة الاستفزازات في منطقة البحر الأسود

وجّه مسؤول كبير بالجيش الروسي اليوم/ الجمعة/ اتهامًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإثارة الاستفزازات في منطقة البحر الأسود بعد الزيادة الكبيرة في عدد الدوريات العسكرية والعمليات الاستخباراتية الجوية.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم إن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي، اتهم واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بزيادة نطاق أنشطتهم العسكرية في المنطقة بشكل كبير.

وأضاف رودسكوي ،في مؤتمر صحفي، أن "الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيتحملون المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل للموقف في المنطقة".

وأشار رودسكوي إلى سلسلة من الرحلات الجوية للقاذفات الإستراتيجية الأمريكية من طراز " B-52" تمت في شهري أغسطس وسبتمبر فوق البحر الأسود وبحر آزوف، قائلًا " إن الهدف من الطلعات كان محاكاة ضربات صاروخية على منشآت جنوبي روسيا ".

وأوضح المسؤول الروسي أن القاذفات حلّقت على مسافة قريبة بحوالي 11 كيلومترًا من الحدود الروسية