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إسبانيا تفرض قيودا على الحركة والتجمعات في مدريد بسبب كورونا

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قررت السلطات الاسبانية فرض قيود على حركة المواطنين في العاصمة مدريد؛ بسبب ارتفاع معدل تفشي فيروس .

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قررت السلطات حظر الدخول إلى الحدائق العامة والمتنزهات ومناطق عامة أخرى، كما تقرر فرض قيود على التجمعات التي تشمل أكثر من 6 أشخاص.

وأشارت الوكالة إلى إنشاء مخيمات لمصابي فيروس كورونا خارج المستشفى العسكري في المدينة، بعد أربعة أشهر من إغلاقه في موجة كورونا الأولى.

وسجلت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 162 ألف وفاة.

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