أحمد المسماري: لن نسمح لتركيا بالتدخل بملف النفط

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة تحارب الإرهاب والفساد.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن ليبيا تعاني من مشكلة السيولة وتدني مستوى الخدمات.
وقال: فتحنا حوارا مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق بمشاركة أحمد معيتيق وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: لن نسمح لتركيا بالتدخل بملف النفط.
وتابع، دعمنا لتمثيل المنطقة الغربية من خلال أحمد معيتيق دليل على أننا لا نحارب الليبيين، مشددا على أن الهدف عدم استفادة الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة من عائدات النفط الليبي.
الاتفاق تضمن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية تشرف على إيرادات النفط وضمان توزيعها بشكل عادل.
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