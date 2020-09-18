5000 ريال سعودي غرامة لرفض منح العاملين شهادة خبرة وزارة الموارد البشرية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يحق لأي منشأة حرمان موظفيها في المملكة العربية السعودية من شهادة الخبرة حتى لا تتعرض للعقوبات والغرامات المالية المستحقة المفروضة لذلك.

تعريف شهادة الخبرة

هي الوثيقة الرسمية التي تثبت أن صاحبها قد عمل في مؤسسة أو شركة ما وأن له خبرة في مجال معين وأن هذه الخبرة كافية لحصوله على الوظيفة أو العمل المتقدم إليه، وهي تستخدم في القطاعين سواء العام أو الخاص وتقدم شهادة في ملء السيرة الذاتية الخاصة به ومعرفة مهاراته عن طريق تلك الشهادة.

وتحتوي شهادة الخبرة على كل التفاصيل التي تخص العمل السابق والمهارات ومدة العمل، من حيث الوقت الذي تم فيه وكذلك تفيد في اكتساب خبرة عملية وعلمية داخل المنشأة وكل التفاصيل التي تخص الفترة التي عمل خلالها الفرد.

حقوق الموظف وجهة العمل

وفي رد على استفسارات المواطن قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما أن هناك حقوقًا وواجبات على الموظف وصاحب العمل أثناء سريان مدة العقد، فإن هناك حقوقًا والتزامات عليهما عند انتهاء العقد، فأما ما يلتزم به صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل.

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وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لما أشارت إليه المادة ( الرابعة والستون ) من نظام العمل فإن العامل يعطي – بناءً على طلبه – شهادة خدمة وخبرة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل ومقدار أجره الأخير المحدد ، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه . ‬

مدة حصول الموظف على شهادة الخبرة

وحول المدة التي تستوجب الحصول على شهادة خبرة قالت الموارد البشرية :بحسب ما ورد في المادة (الثامنة والثمانون) من نظام العمل والمدة تكون على النحو الآتي:

خلال أسبوع إذا انتهت خدمة العامل.

خلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى عقده.

وقد أوضحت الوزارة إنها توقع عقوبة مقداره 5000 ريال تتعدد بتعدد العاملين عند رفض صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل إعطاء العامل شهادة خبرة عند طلب العامل ذلك، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.