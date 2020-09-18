على أعتاب الدوري الإنجليزي الممتاز.. اللاعب العربي رقم 11

اقترب اللاعب العربي رقم 11 من الانضمام لأقوى دوري في العالم "البريمير ليغ"، لينضم إلى نخبة من النجوم من مصر والمغرب والجزائر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحف بريطانية، اقترب كريستال بالاس الإنجليزي من التوقيع مع الجناح الجزائري سعيد بن رحمة، قادمة من نادي برينتفورد الإنجليزي، الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى.

ويطمح بن رحمة (25 عاما) في أن يصبح اللاعب العربي رقم 11 في البريميرليغ، واللاعب الجزائري الثالث في الدوري، في حال تم الانتقال بنجاح.

ويمثل العرب في البريميرليغ حاليا 10 لاعبين، من 3 دول عربية، يتوزعون على 9 أندية، يريد البعض منهم تكرار تألق الموسم الماضي، بينما يريد البعض الآخر إثبات الذات في التجربة الأولى.

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ومن مصر، يشارك 5 لاعبين دوليين في الدوري الإنجليزي، على رأسهم النجم محمد صلاح هداف ليفربول، بالإضافة لمحمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي مع أستون فيلا، يضاف إليهم المدافع أحمد حجازي، الذي قاد فريقه ويست بروميتش ألبيون لدوري الأضواء، ومحمد النني، لاعب وسط أرسنال.

ومن المغرب، يشارك 3 لاعبين بالدوري، وهم المدافع رومان سايس، قائد خط دفاع وولفرهامبتون، والجناح سفيان بوفال مع ساوثهامبتون، والنجم الجديد حكيم زياش مع تشلسي.

ويمثل رياض محرز الجزائر في البطولة، فهو أحد نجوم مانشستر سيتي، بالإضافة لمواطنه إسلام سليماني، العائد من الإعارة في البرتغال لصفوف ليستر سيتي.