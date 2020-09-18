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فريق بيكهام يظفر بخدمات هيغواين

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أعلن إنتر ميامي المنافس بالدوري الأميركي لكرة القدم، الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن يوفنتوس الإيطالي.

وسينضم هيغواين (32 عاما) إلى الفريق الأميركي المملوك للدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، ليلحق بمواطنه الأرجنتيني ماتياس بليغريني ولاعب الوسط المكسيكي رودولفو بيزارو باعتبارهم الأعلى أجرا في الفريق.

وتسمح لوائح الدوري الأميركي للفرق بالتعاقد مع 3 لاعبين خارج سقف الرواتب المحدد في المسابقة.

وقال هيغواين في بيان: "أولا أتوجه بالشكر إلى إنتر ميامي بسبب الجهود التي قام بها للتعاقد معي. أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في مسيرتي. وأضاف "كنت أتطلع لخوض تجربة جديدة واللعب في مسابقة مختلفة في مدينة رائعة.

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ونقلت رويترز عن النجم الأرجنتيني قوله "السعادة لا تسعني بالوجود هنا، وهدفي مساعدة الفريق على التطور بما أملكه من خبرة في اللعب في أوروبا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن يوفنتوس انفصاله بالتراضي عن هيغواين.

وسبق أن دافع هيغواين عن ألوان ريال مدريد ونابولي، فيما أحرز اللاعب الأرجنتيني 66 هدفا لبطل إيطاليا في 149 مباراة خاضها معه في جميع المنافسات.

 

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