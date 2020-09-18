السفير الأميركي الجديد يصل الأردن.. ويدخل الحجر الصحي

وصل السفير الأميركي المكلف لدى الأردن، هنري ووستر، إلى عمّان، يوم الجمعة ، عن طريق إحدى الرحلات التجارية.
وفور وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان، دخل السفير الأميركي المكلف إلى الحجر الصحي، وفقا لإرشادات وزارة الصحة الأردنية.
وقال هنري وستر على حساب السفارة الأميركية بتويتر "يسعدني أن أعود إلى الأردن، وأتطلع إلى مواصلة البناء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والأردن. لكن أولاً سأتبع إجراءات الحجر الصحي وأكمل إجراءات الاعتماد".
وكان السفير المكلف ووستر، شغل سابقاً منصب نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال بالنيابة خلال فترة عمله السابقة في الأردن من 2015-2018:
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