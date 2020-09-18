تركيا تستدعي السفير اليوناني بعد إهانة أردوغان

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن بلاده استدعت السفير اليوناني لديها.
وأشار أوغلو، بحسب وسائل إعلام تركية، إلى أن تلك الخطوة؛ جاءت على خلفية استخدام صحيفة يونانية "عنوانا مهينا" ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتشهد العلاقات التركية اليونانية، توترا ملحوظا، خلال الفترة الماضية؛ بسبب ملفات "المهاجرين، والتنقيب التركي عن الغاز في شرق الأوسط".
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