الري السودانية: استمرار انخفاض مناسيب النيل

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض مناسيب النيل في معظم الأحباس، لكنها لفتت الى أن قطاع الخرطوم- شندي مازال في أعلى مستوياته، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشارت اللجنة في بيانها اليومي إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد (السبت) سيكون في حدود 590 مليون متر مكعب، بينما يكون وارد العطبراوي في حدود 155 مليون متر مكعب.

وبحسب لجنة الفيضانات فإن محطة ود مدني سجلت اليوم ١٩.٥٥ مترًا ومن المتوقع أن تنخفض غدًا الى ١٩.٣٩ مترًا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم ١٨.٥٤ مترًا ومن المتوقع أن تنخفض غدًا ١٨.٤٦ مترًا .

وسجلت الخرطوم اليوم ١٧.٣٧ مترًا ويتوقع أن تستقر غدًا في ذات المنسوب، وسجلت محطة شندي اليوم ١٨.٣١ مترًا ويتوقع أن تسجل غدًا ١٨.٣٢ مترًا، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم ١٥.٧٤ مترًا ويتوقع أن تسجل غدًا ١٥.٥٥ مترًا، وسجلت دنقلا اليوم ١٤.٩٨ مترًا وتنخفض غدًا الى ١٤.٩١ مترًا.

وطالبت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.