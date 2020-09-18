زلزال بقوة 5.4 ريختر يهز جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال قوي جزيرة كريت جنوب اليونان، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ونقلت الوكالة عن معهد أثينا للجيوديناميكا أن الزلزال بلغت قوته 5.4 درجة، ووقع على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من أرفي، وعلى عمق 40.5 كيلومتر.
في المقابل، أكدت إدارة الإطفاء والشرطة عدم تلقي أي اتصالات لطلب المساعدة أو تقارير عن وقوع أضرار.
ولم تفد السلطات بوقوع أي إصابات أو وفيات جراء الزلزال.
جدير بالذكر أن اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، فيما تعرضت جزيرة كريت لعدد كبير من الزلازل تسبب معظمها في أضرار طفيفة، إلا أنه في 1999 أدى زلزال بالقرب من آثينا لمقتل 143 شخصا على الأقل.
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