نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف التاسع اليمن 2021 وموعد العام الدراسي في المدارس الدولية الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف التاسع اليمن 2021 بالاسم ورقم الجلوس هو الخبر الذي يتساءل عنه جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور اليمنيين في الفترة الحالية, وقد قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن الرابط الرسمي وذلك للاطمئنان عن النتائج بشكل ميسر ,كما قامت وزارة التربية والتعليم السعودي من الإشارة إلي انه يمكن للطلبة والطالبات وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط : results.edu.ye . وأكدت الوزارة إلي انه يمكن لجميع الطلب وأولياء الأمور الدخول علي الرابط الرسمي للوزارة بشكل سريع وذلك حرصاً منها علي توفير الوقت والجهد علي جميع الأخوة المواطنين والمواطنات وكذلك المقيمين داخل البلاد.

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نتائج الصف التاسع اليمن 2021 بالاسم ورقم الجلوس

قد قامت وزارة التربية والتعليم من الإشارة إلي انه تم الانتهاء من التصحيح بشكل نهائي في جميع المدارس وانه سوف يتم إرسال جميع النتائج إلي المديريات التعليمية الخاصة بالطلبة المتفوقين والذين حصلوا علي اعلي الدرجات والتقديرات من اجل فحص الطلبة العشر الأوائل للإعلان عن أسمائهم في جميع محافظات اليمن علي مستوي الدولة, وأشارت وزارة التربية والتعليم انه من المتوقع ظهور نتائج الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة , ومن المعروف أن هذه المرحلة هي نقطة تحول في مستقبل جميع أبنائنا الطلبة والطالبات والتي يتمكن من خلالها الطالب من دخول أفضل الكليات التابعة إلي وزارة التعليم العالي في اليمن , ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف التاسع وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

الضغط علي “خدمات الوزارة .

الضغط علي نتائج الثانوية العامة .

عليك كتابة رقم الجلوس الخاص بك في الخانة الأولي.

عليك باختيار الشعبة التعليمية.

ثم الضغط علي أيقونة بحث.

موعد العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية الرسمية

قد قامت وزارة التربية والتعليم ليمني بالإعلان إلي أن موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية الرسمية يكون في يوم الموافق 27 من شهر سبتمبر للعام الحالي 2020 ميلادية لجم بيع الطلبة والطالبات الذين تحدوا الظروف التي تمر بها البلاد والذين قرروا خوض اختبارات نهاية العام والتي سيتم الإعلان عنها في نهاية الشهر الحالي .